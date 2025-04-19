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Екатерина Стриженова раскрыла секрет воспитания идеальных детей

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Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова назвал три составляющих успешного воспитания детей.

Телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью
Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью

Екатерину Стриженову радуют её дочери Анастасия Стриженова и Александра Стриженова.

Она вспомнила, как непросто им с мужем, режиссёром Александром Стриженовым было воспитывать старшую наследницу без памперсов, автокресел, нянь и других благ цивилизации.

Звезда ТВ уверена, что её девочки выросли достойными людьми благодаря трём факторам.

"В общем, советское воспитание с упором на труд и творчество, хорошие гены и прекрасное образование. И всё это замешано на большой любви", — объяснила Екатерина.

Стриженова призналась, что не понимает, как дочери удаётся справляться с тремя детьми. У четы Стриженовых уже трое внуков.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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