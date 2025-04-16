Тайна спальни Бритни Спирс: звезда призналась, почему стала безразличной к мужчинам

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Бритни Спирс несколько раз была замужем. Также у неё было множество романов, однако, как оказалось, все эти отношения совершенно не приносили ей радости. По признанию певицы, мужчины не уважали её, и это ярко проявлялось в интимной сфере.

Фото: flickr.com by rhysadams, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бритни Спирс

"В моей постели происходили сумасшедшие моменты, потому что это было место для моей души, и было очень много раз, когда ко мне были невероятно неуважительны в постели. Я думала, что никогда не смогу поделиться этим, потому что это горько, но отношения в постели полностью уничтожили меня", — заявила Бритни Спирс в беседе с Daily Mail.

Она добавила, что абсолютно разочаровалась в мужчинах. Звезда стала безразличной к ним, и теперь её сердце покорить невероятно сложно.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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