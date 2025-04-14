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Екатерина Стриженова поздравила дочь с днём рождения: выросла без нянь

1:03
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, в каких условиях растили свою старшую наследницу Анастасию Стриженову.

Телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью
Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью

Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях фото с дочкой Александрой от режиссёра Александра Стриженова. Девушке исполнили 37 лет.

Звезда ТВ напомнила, что её дочка родилась, когда ей было 20 лет. Наследницу молодые родители таскали везде в корзине. Памперсов и автокресел в то время не было.

"Она выросла без нянь, помогали наши с Сашей мамы, при чём они обе работали!" — написала под снимком Екатерина.

Она назвала наследницу своим первым счастьем, которое они делят с супругом на двоих.

В 2018 году у Анастасии родился сын Пётр. В 2023 году она родила близнецов Александра и Георгия.

Ранее Екатерина Стриженова опубликовала фото с праздника в честь дня рождения внука Петра.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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