Водонаева оценила попытки Виктории Бони сохранить молодость в криокамере

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Алёна Водонаева прокомментировала омолаживающие замораживающие процедуры Виктории Бони.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Водонаева оценила попытки коллеги по "Дому-2" Виктории Бони сохранить молодость в криокамере.

Боня облачилась в махровые шортики и балаклаву и зашла в некий холодильник.

"На вершине Эвереста в принципе такая же температура, только ещё ветер", — объяснила звезда телестройки.

Алёна похвалила Викторию за то, что она старается не состариться раньше времени.

"Для того, чтобы сохранять здоровье и красоту — надо прикладывать немало усилий, тратить на это время, ресурсы и хорошо зарабатывать. Со всем этим телеведущая прекрасно справляется", — написала Водонаева в своём Telegram-канале.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.Актриса. Спортсмен.



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