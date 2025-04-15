Юрия Лозу поразил размер премий российских футболистов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает незаслуженными космические гонорары российских футболистов.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Юрий Лоза не прошёл мимо новости о том, что игрокам и тренерам питерского "Зенита" за победу над "Краснодаром" обещали выплатить впечатляющие премии.

"Кто-то выплатил более полумиллиарда премиальных футболистам, которые и так получали зарплату за то, чтобы побеждать. Побеждать — это их работа, их престиж, их виды на дальнейшую карьеру, наконец, их прямая обязанность", — написал певец в своём Telegram-канале

Автор и исполнитель хита "Плот" признал, что "Газпром" вправе распоряжаться своими финансами по своему усмотрению.

Он отметил, что не стоит афишировать размер премий, чтобы не демотивировать российских граждан жертвовать деньги на СВО и больных детей.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему его не радует мировой успех хоккеиста Александра Овечкина.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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