Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец

Дизайнер Артемий Лебедев попал в объектив камеры украинцев в Японии.

Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев

Как сообщает Telegram-канал Mash, отдыхающего в японском городе Киото Артемия Лебедева атаковал украинец.

Дизайнера в толпе туристов заметил уроженец Украины. Он целенаправленно направился к знаменитости и показал Артемию неприличный жест, выставив вперёд средний палец.

"Привет от украинцев", — сказала агрессивно настроенный мужчина.

Лебедев стоически выдержал обидный жест. Он лишь улыбнулся в ответ на оскорбление.

Ранее Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.