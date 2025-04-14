Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец

Дизайнер Артемий Лебедев попал в объектив камеры украинцев в Японии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, отдыхающего в японском городе Киото Артемия Лебедева атаковал украинец.
Дизайнера в толпе туристов заметил уроженец Украины. Он целенаправленно направился к знаменитости и показал Артемию неприличный жест, выставив вперёд средний палец.
"Привет от украинцев", — сказала агрессивно настроенный мужчина.
Лебедев стоически выдержал обидный жест. Он лишь улыбнулся в ответ на оскорбление.
Ранее Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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