Певица Жасмин поздравила Татьяну Навку с юбилеем: как девчонка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала, какие качества характера привлекают её в Татьяне Навке.

Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman Фигуристка Татьяна Навка и певица Жасмин

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях фото с Татьяной Навкой.

"Ты удивительный человек! В тебе чудесным образом уживаются диаметральные противоположности", — написала под снимком звезда.

Она отметила, что пунктуальная в спорте Навка в жизни любит опаздывать на встречи.

Певица удивляется тому, что строгая в воспитании девочек Навка в жизни сохраняет беззаботность.

"Ты можешь веселиться, дурачиться, петь шуточные песни и танцевать до упаду, как девчонка", — отметила звезда.

Жасмин восхищается умом и красотой Навки и желает ей сохранить азартный подход к жизни.

13 апреля фигуристка Татьяна Навка отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет.

Ранее Дмитрий Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006).



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