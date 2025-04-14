Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя

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Солист группы "Би-2" Лёва*, который придумал как обходить российские ограничения, снова был признан иностранным агентом.

Фото: ВК-аккаунт группы Би-2 is licensed under public doman Группа Би-2

Лёва "Би-2"* получил статус иноагента на своё второе имя.

Лидер музыкального коллектива, который проживает за рубежом, продолжал получать средства из России.

Помогал артисту зарабатывать в РФ тот факт, что в реестре иноагентов он значится под одним именем, а дела свои вёл под другим.

Минюст внёс дополнительную информацию в карточку Егора Бортника*. Теперь в досье на музыканта появилось имя Игорь Бортник*.

Ранее солист "Би-2" Лёва* не исключил возможность перезаписать "Мой рок-н-ролл" с Земфирой**.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).



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