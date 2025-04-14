Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя

Солист группы "Би-2" Лёва*, который придумал как обходить российские ограничения, снова был признан иностранным агентом.
Лёва "Би-2"* получил статус иноагента на своё второе имя.
Лидер музыкального коллектива, который проживает за рубежом, продолжал получать средства из России.
Помогал артисту зарабатывать в РФ тот факт, что в реестре иноагентов он значится под одним именем, а дела свои вёл под другим.
Минюст внёс дополнительную информацию в карточку Егора Бортника*. Теперь в досье на музыканта появилось имя Игорь Бортник*.
Ранее солист "Би-2" Лёва* не исключил возможность перезаписать "Мой рок-н-ролл" с Земфирой**.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признана Минюстом РФ иностранным агентом
«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).
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