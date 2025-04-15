Собчак рассказала о вызывающем поведении Меган Маркл

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поведала, чем Меган Маркл разозлила иностранную публику.

Фото: ВК-аккаунт Меган Маркл is licensed under public doman Жена принца Гарри Меган Маркл

Собчак написала в своём Telegram-канале о том, какую реакцию публики вызвал приезд супруги принца Гарри в Нью-Йорк.

Меган пребыла в США, чтобы посмотреть популярный бродвейский мюзикл "Цыганка".

На представление Маркл приехала с 4-ми автомобилями сопровождения, в том числе полицейской машиной, чем навлекла на себя гнев американцев.

Журналисты отметили, что даже Тейлор Свифт использует максимум два машины, а другие знаменитости скромно передвигаются на одном автомобиле.

"Фотографы даже хотят устроить акцию протеста и не фотографировать Меган вовсе, так как считают её поведение "совершенно оторванным от жизни", — написала Ксения в личном микроблоге.

Уточнения

Свадьба принца Гарри герцога Сассекского и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри — младший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с актрисой Меган Маркл в 2016 году.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.