Собчак рассказала о вызывающем поведении Меган Маркл

Ксения Собчак поведала, чем Меган Маркл разозлила иностранную публику.
Собчак написала в своём Telegram-канале о том, какую реакцию публики вызвал приезд супруги принца Гарри в Нью-Йорк.
Меган пребыла в США, чтобы посмотреть популярный бродвейский мюзикл "Цыганка".
На представление Маркл приехала с 4-ми автомобилями сопровождения, в том числе полицейской машиной, чем навлекла на себя гнев американцев.
Журналисты отметили, что даже Тейлор Свифт использует максимум два машины, а другие знаменитости скромно передвигаются на одном автомобиле.
"Фотографы даже хотят устроить акцию протеста и не фотографировать Меган вовсе, так как считают её поведение "совершенно оторванным от жизни", — написала Ксения в личном микроблоге.
Свадьба принца Гарри герцога Сассекского и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри — младший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с актрисой Меган Маркл в 2016 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.