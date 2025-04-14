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Кудрявцева ответила на нападки поклонников Паши Техника: я взрослая баба

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на хейт, который ей устроили фанаты покойного рэпера Паши Техника.

Рэпер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Рэпер Паша Техник

Лера Кудрявцева ответила на нападки поклонников Паши Техника.

Звезда ТВ отметила, что уже давно привыкла к тому, что её подвергают травле за высказывания.

Она призналась, что не может как все молчать, улыбаться и подстраиваться под мнение окружающих. Кудрявцева знает, что именно так можно понравиться публике, однако она не хочет поддакивать и быть удобной для всех.

"Но так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба, и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни", — написала телеведущая в социальных сетях.

Ранее Лера Кудрявцева раскритиковала шумиху вокруг похорон Паши Техника. Она считает, что покойный не был гением, поэтому не стоит устраивать ажиотаж вокруг его персоны.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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