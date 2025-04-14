Михаил Шуфутинский рассказал о своей главной мечте в жизни

Шансонье Михаил Шуфутинский признался, какую мечту он лелеет в своём сердце.
76-летний Михаил Шуфутинский ответил на вопрос журналистов о своей главной мечте на церемонии вручения премии "Шансон года"
"Я мечтаю о том, чтобы, как можно дольше пробыть в жизни вместе с вами и радоваться вместе с вами таким праздникам", — объяснил исполнитель хита "3 сентября".
Михаил Шуфутинский счастлив в браке. Супруга артиста Светлана Уразова младше Шуфутинского на 30 лет. Она раньше танцевала в шоу-балете певца.
Ранее Шуфутинский остроумно намекнул на перемены в личной жизни.
Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.