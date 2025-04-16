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Немецкая свадьба без русского отца: внебрачная дочь Серова не дождалась папу на торжестве

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Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Алекандра Серова вышла замуж в Германии, однако певец не присутствовал на празднике, хотя мог бы. Он в резкой форме отверг приглашение.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Orio Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Надежда Тилер — мама сочетавшейся браком Кристин — рассказала о грубости Серова в момент отказа, и прибавила, что это для него обычное поведение.

"Я ему звонила, говорила об этом. Он сказал: "Я не приеду". В своей, конечно, типичной форме…" — заявила Тилер в шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

Также она поделилась, что праздник получился не только прекрасным и душевным, но и необычным, потому что в нём сочетались русские и немецкие традиции. Тилер с восторгом высказалась об избраннике Кристин и отметила его замечательный характер.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении — Ся́ров; род. 24 марта 1951, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер и поэт.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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