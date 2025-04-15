Заглядываюсь на этого человека: Чумаков оправдал мужской свой интерес к красавицам, ответ жены сразил наповал

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандального интервью Алексея Чумакова, в котором он заявил, что думал только об одном при первой встрече со своей будущей женой Юлией Ковальчук, страсти снова накаляются.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на улице

В "Шоу Воли" Чумаков заявил, что не скрывает от жены и от всех остальных, что засматривается на красивых женщин. Певец уверен, что для мужчины это естественно.

"Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол в принципе… А для чего женщине одеваться? Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам! Вот я вижу красивую женщину — Моника Беллуччи. Ну я заглядываюсь на этого человека", — эмоционально заявил Алексей.

Ковальчук не стала ревновать супруга. Она тоже оценила привлекательность итальянской актрисы и призналась, что и женщины в свою очередь засматриваются на красивых мужчин. Сама Юлия не исключение. Она назвала имя певца, который ей нравится внешне, и им оказался вовсе не её муж, а Сосо Павлиашвили.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



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