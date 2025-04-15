Миша Марвин назвал Валерию легендой: вот что он думает о её решении уйти со сцены

Певец Миша Марвин не может поверить в то, что Валерия действительно завершает свою карьеру. Он считает, что певица с такими данными должна обязательно продолжать петь. Кроме того, Марвин назвал Валерию легендарной.
Исполнителю самому довелось посотрудничать с Валерией, когда он написал и спел с ней дуэтом песню "Ты свободна". Марвин работал с разными звёздами, но именно воспоминание о Валерии стало для него самым ярким. Миша сказал, что очень гордится той работой. Также он отметил, что каждая песня Валерии по-своему хороша.
"Мне сложно выделить какую-то одну знаковую песню Валерии. На мой взгляд, их много. И "Часики", и "Была любовь", и "Нежность моя". Ну, конечно, наш совместный трек "Ты свободна". И много у неё ещё будет впереди. Она легендарная певица с невероятным вокалом, огромный профессионал", — высказался Миша.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.