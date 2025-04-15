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Миша Марвин назвал Валерию легендой: вот что он думает о её решении уйти со сцены

1:00
Шоу-бизнес

Певец Миша Марвин не может поверить в то, что Валерия действительно завершает свою карьеру. Он считает, что певица с такими данными должна обязательно продолжать петь. Кроме того, Марвин назвал Валерию легендарной.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

Исполнителю самому довелось посотрудничать с Валерией, когда он написал и спел с ней дуэтом песню "Ты свободна". Марвин работал с разными звёздами, но именно воспоминание о Валерии стало для него самым ярким. Миша сказал, что очень гордится той работой. Также он отметил, что каждая песня Валерии по-своему хороша.

"Мне сложно выделить какую-то одну знаковую песню Валерии. На мой взгляд, их много. И "Часики", и "Была любовь", и "Нежность моя". Ну, конечно, наш совместный трек "Ты свободна". И много у неё ещё будет впереди. Она легендарная певица с невероятным вокалом, огромный профессионал", — высказался Миша.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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