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Я больше вести не буду: Слава в сердцах высказалась о работе на Шансоне года — причина удивит

1:04
Шоу-бизнес

В этом году премию "Шансон года" вели Слава и Александр Маршал, однако, как выяснилось, мероприятие стало серьёзным испытанием для певицы.

Микрофон
Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Слава призналась, что из-за врождённой дислексии ей тяжело читать длинные тексты. Если бы она могла говорить своими словами, для неё это не составило бы никакой сложности, однако церемония требовала другого формата. Из-за такой проблемы Слава зареклась когда-либо снова быть ведущей этой премии.

"Мне очень нравится в роли ведущей. Я мечтала об этом. Однажды меня позвали на "Ээхх, Разгуляй!", получилось очень хорошо, мне дали короткие фразы. А сейчас — огромный блок, и я опростоволосилась. Если бы можно было сказать от себя, я бы сказала, но там нужен был текст, который должны были услышать люди. И это должен читать профессиональный человек. Короче, я больше вести не буду. Всё!" — заявила звезда.

Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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