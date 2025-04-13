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Ленивая!: взмокший Тарасов публично унизил Костенко в спортзале

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-футболист Дмитрий Тарасов опубликовал видео из спортзала, где продемонстрировал свою уставшую внешность после интенсивной тренировки, но внимание подписчиков привлекла не столько его физическая форма, сколько жёсткие комментарии в адрес супруги.

Анастасия Костенко
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Костенко

На кадрах Тарасов, вспотевший и запыхавшийся, обратился к зрителям: "Видите, как я выложился? А вот этот человек…" — с иронией произнёс он, переводя камеру на Анастасию Костенко, занимавшуюся на тренажёре. "Ленивая, ленивая!" — добавил Дмитрий, не скрывая сарказма.

Анастасия, явно смущённая, попыталась возразить: "Ты здесь 40 минут, а я только 13!" — однако мужчина проигнорировал её реплику и продолжил съёмку, акцентируя внимание на собственных достижениях.

Это не первый раз, когда Тарасов выносит личные моменты на публику. Ранее пара уже становилась героями обсуждений из-за откровенных роликов, где Дмитрий нередко подшучивает над супругой.

Ранее Андрей Малахов раскрыл увлечение семилетнего сына.

Уточнения

Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (род. 18 марта 1987, Москва) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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