Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду

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Телеведущий Андрей Малахов, известный строгой защитой приватности семьи, неожиданно поделился забавным эпизодом из жизни своего семилетнего сына Александра.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Малахов

Мальчик, чьи фото никогда не появлялись в СМИ, оказался страстным фанатом футбола, а его кумир — легендарный Криштиану Роналду. Недавно отец и сын отправились в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть игру португальского форварда, но результат оставил юного болельщика в недоумении.

"В нашей семье растёт поклонник Криштиану. Три месяца назад мы летали на матч, где он играл", — написал Малахов в своём Telegram-канале, нарушив многолетнее молчание о личной жизни.

Однако восторг от встречи с кумиром сменился детской прямотой: Александр, наблюдая за игрой 39-летнего Роналду, остался не впечатлён. На вопрос отца о впечатлениях мальчик резюмировал: "Вяло!" Единственным утешением стал забитый гол, который сын ведущего всё же успел застать.

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Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



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