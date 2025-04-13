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10 тысяч рублей за разочарование: дочь Заворотнюк поделилась опытом неудачного маникюра на дому

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Заворотнюк, старшая дочь легендарной актрисы Анастасии Заворотнюк, пожаловалась на неудачный маникюр, сделанный на дому. Молодая мама, недавно родившая сына Марселя, решила совместить уход за малышом с заботой о себе, но результат её разочаровал.

Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Заворотнюк

29-летняя Анна, ставшая матерью в начале апреля, вызвала мастера через интернет, рассчитывая сделать маникюр в перерывах между заботами о новорождённом.

"Думала, пока малыш спит, успею привести ногти в порядок. Но всё пошло не так", — поделилась она в соцсетях.

Приехавшая специалистка, по словам Заворотнюк, выполнила работу крайне некачественно, к тому же оказалось, что такая процедура обошлась в 10 тысяч рублей.

Анна Заворотнюк стала мамой 2 апреля — на свет родился её первенец, сын Марсель. 3 апреля могло бы исполниться 54 года её матери, актрисе Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной болезни.

Ранее Ксения Бородина рассказала, зачем спустилась в метро.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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