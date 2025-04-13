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Зачем Ксения Бородина спустилась в метро с дочками: телеведущая раскрыла тайный мотив

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина не осталась в стороне от популярного тренда, захватившего столицу. Вместе с дочерьми — 12-летней Теоной и 6-летней Марусей — она спустилась в метро, чтобы записать видео под трек Нюши "Где ты, там я".

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

К компании присоединилась подруга Бородиной, Елена Бушина, со своими детьми, превратив обычную прогулку по Москве в мини-приключение.

Идея возникла спонтанно во время променада по городу.

"Решили показать детям, как пользоваться метро, а заодно повторить тренд. Вагоны чистые, станции красивые — впечатлились!" — поделилась Бородина в Telegram-канале.

Однако съёмки дались нелегко: на каждой станции находились желающие повторить челлендж, из-за чего найти свободный угол для ролика оказалось сложно.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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