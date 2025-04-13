Кортеж Меган Маркл стал посмешищем: герцогиня попыталась обмануть папарацци и опозорилась

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супругу принца Гарри, Меган Маркл, вновь обвиняют в излишней демонстрации статуса. На этот раз поводом стал её кортеж в Нью-Йорке, куда герцогиня прибыла для посещения бродвейской постановки.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

По данным Page Six, сопровождавшие её три внедорожника и машина полиции без опознавательных знаков вызвали волну возмущения в соцсетях. Пользователи назвали меры безопасности "абсурдными", особенно на фоне того, что другие мировые знаменитости, включая Ким Кардашьян и Бейонсе, редко используют более одного автомобиля для перемещений без семьи.

Инсайдеры из круга папарацци подтвердили, что два автомобиля в кортеже были "подставными" для отвлечения внимания. Однако полупустой кортеж, проехавший по оживлённым улицам, так и не спровоцировал ожидаемой погони, что добавило скепсиса в оценках.

"Это паранойя, а не безопасность", — заявил анонимный источник, отметив, что даже Рианна, часто становящаяся мишенью для прессы, не прибегает к полицейскому сопровождению.

Ситуация усугубляется параллельным визитом принца Гарри в Лондон, где он пытается через суд восстановить официальную охрану для семьи. На заседании адвокаты герцога заявили, что в 2020 году пара была вынуждена покинуть королевские обязанности из-за отсутствия защиты со стороны "учреждения".

Ранее стало известно, что по фильму Стэнли Кубрика снимут документалку.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





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