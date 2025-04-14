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Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания

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Шоу-бизнес

Лолита была замужем 5 раз, однако сейчас в её личной жизни наступило затишье. Певица уже давно перестала ходить на свидания, и на это есть своя причина.

Стул
Фото: flickr.com by Thomas Leuthard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стул

Лолита рассказала в беседе с "7Дней", что она видит вокруг либо женатых мужчин, либо мужчин с низким уровнем интеллекта. Ни те ни те ей не интересны, она не рассматривает их в качестве возможных кандидатов, поэтому предпочитает оставаться одна.

«Я, честно, не открыта для предложений, потому что дураки мне не нужны, а других я не вижу», — пояснила певица.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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