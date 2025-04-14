Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания

Лолита была замужем 5 раз, однако сейчас в её личной жизни наступило затишье. Певица уже давно перестала ходить на свидания, и на это есть своя причина.
Лолита рассказала в беседе с "7Дней", что она видит вокруг либо женатых мужчин, либо мужчин с низким уровнем интеллекта. Ни те ни те ей не интересны, она не рассматривает их в качестве возможных кандидатов, поэтому предпочитает оставаться одна.
«Я, честно, не открыта для предложений, потому что дураки мне не нужны, а других я не вижу», — пояснила певица.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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