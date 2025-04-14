Фанаты в догадках: Киркоров намекнул на третьего ребёнка — имя будущего наследника уже известно

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Филипп Киркоров — отец двоих детей, но, по его признанию, он допускает, что в будущем у него родится ещё один ребёнок.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Киркоров выбрал два варианта имени для третьего ребёнка в зависимости от того, мальчик это будет или девочка. Своими мыслями он поделился с VOICE.

"Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что, если ещё когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном. А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. Победа", — сказал Киркоров.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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