Едва успели выскочить: Олег Газманов рассказал о страшном ЧП на съёмках в Москве

Во время проведения съёмок на одной из московских студий с участием известного российского исполнителя Олега Газманова вспыхнул пожар. Как сообщил сам артист в Telegram-канале, команда едва успела покинуть помещение.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Газманов

Эвакуация проходила в условиях сильного задымления, практически вслепую. Покидавшие здание участники съёмки запечатлели происходящее на камеру.

На видеозаписи отчётливо видны девушки, спешащие спуститься по лестничному пролёту. Комментарии к ролику указывают на крайне низкую видимость и тяжёлое дыхание, царящую атмосферу тревоги.

Газманов отметил, что значительная часть осветительного оборудования была уничтожена огнём, однако подчеркнул, что главное — никто не пострадал. Артист выразил благодарность сотрудникам МЧС и пожарной службы за быструю и грамотную реакцию, благодаря которой возгорание было быстро потушено.

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Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер.



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