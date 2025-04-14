Чтобы были мои, а не чужие: Розенбаум раскрыл тайный смысл регистрации строчек из своих песен на фоне важного события

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сентябре этого года состоится премьера мюзикла Алекандра Розенбаума "Вальс-Бостон". Именно поэтому певец стал регистрировать названия и знаменитые строчки своих песен. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Розенбаум

Розенбаум вспомнил о недавних сообщениях СМИ о том, что он якобы собирается продавать алкогольную продукцию, опроверг это и выразил возмущение, что журналисты пишут про него неправду. Розенбаум рассказал об одной интересной идее членов его команды, работающей над мюзиклом.

"Они будут выпускать много всяких штучек к этому. Да, какой-то мерч. Это просто какие-то крылатые фразы, на которые они обратили внимание. Я их просто зарегистрировал для того, чтобы они были мои, а не чужие", — поделился артист.

Уточнения

Алекса́ндр Я́ковлевич Розенба́ум (род. 13 сентября 1951, Ленинград, СССР) — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактёр, врач, полковник медицинской службы запаса; народный артист Российской Федерации (2001).



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