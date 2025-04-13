Тайна здоровья Петросяна: Брухунова нарушила молчание после тревожных новостей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что известный российский юморист чувствует себя хорошо, и его здоровье не вызывает опасений.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что слухи об ухудшении состояния артиста являются ложью.

Ранее сообщалось, что Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь из-за проблем с дыхательной системой. Тогда утверждали, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию лёгкой формы и предположили наличие острого бронхита. Однако сам артист отказался от госпитализации.

8 марта появилась информация о том, что Петросяна доставили в больницу после обнаружения кишечного кровотечения. Состояние здоровья артиста улучшилось уже через день, после чего его выписали домой.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о заработках жены, фигуристки Татьяны Навки.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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