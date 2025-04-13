Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только для мышц: эта спортивная добавка показала шокирующий потенциал в борьбе с депрессией
Едва успели выскочить: Олег Газманов рассказал о страшном ЧП на съёмках в Москве
Автомобиль может терять сцепление, даже если всё остальное в порядке — причина в колёсах
Пять стентов вместо вскрытия груди: Куклачёв рассказал о рискованном решении врача, спасшем ему жизнь
Огурцы без земли и нервов: рассадный лайфхак, который работает на 100%
Как составить рабочую программу тренировок: раскладываем всё по полочкам
Испугалась за сына: актриса Дроздова раскрыла мотив нападения на актёра Деля
Звук спасения: вас больше не будет укачивать, благодарите ученых
Мечтаете о безупречно чистых окнах? Узнайте, как добиться результата с минимальными усилиями

Тайна здоровья Петросяна: Брухунова нарушила молчание после тревожных новостей

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что известный российский юморист чувствует себя хорошо, и его здоровье не вызывает опасений.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что слухи об ухудшении состояния артиста являются ложью.

Ранее сообщалось, что Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь из-за проблем с дыхательной системой. Тогда утверждали, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию лёгкой формы и предположили наличие острого бронхита. Однако сам артист отказался от госпитализации.

8 марта появилась информация о том, что Петросяна доставили в больницу после обнаружения кишечного кровотечения. Состояние здоровья артиста улучшилось уже через день, после чего его выписали домой.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о заработках жены, фигуристки Татьяны Навки.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Российский шоу-бизнес
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ Аудио 
Если собака спит на вашей подушке, это тревожный сигнал — вот почему
Домашние животные
Если собака спит на вашей подушке, это тревожный сигнал — вот почему Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Последние материалы
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия?
Одна ошибка при пересадке — и томаты не выживут на грядке
Дочерняя компания Barilla демонстрирует рост выручки на 19,8% — что стоит за этим финансовым успехом
За кулисами трагедии: актёр Илья Дель рассказал о ссоре с Дроздовой, закончившейся ножевым ранением
В Тюменской области готовятся к туристическому лету: растёт интерес к глэмпингам и компактным базам отдыха
Гонорары Куртуковой растут, но не так сильно: певица раскрыла правду о заработках
Генеральная уборка без слёз и расходов: баночка, которая меняет всё
Часики тикали: Клава Кока рассказала о внутреннем аде и главном открытии перед 29-летием
Исследование шокировало всех: самый опасный враг водителя — не телефон и не алкоголь
Когда зола — не зола, а удобрение мечты: виноград скажет спасибо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.