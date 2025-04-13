Тайна здоровья Петросяна: Брухунова нарушила молчание после тревожных новостей

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что известный российский юморист чувствует себя хорошо, и его здоровье не вызывает опасений.
В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что слухи об ухудшении состояния артиста являются ложью.
Ранее сообщалось, что Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь из-за проблем с дыхательной системой. Тогда утверждали, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию лёгкой формы и предположили наличие острого бронхита. Однако сам артист отказался от госпитализации.
8 марта появилась информация о том, что Петросяна доставили в больницу после обнаружения кишечного кровотечения. Состояние здоровья артиста улучшилось уже через день, после чего его выписали домой.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о заработках жены, фигуристки Татьяны Навки.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
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