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Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии 50-летия супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, раскрыл детали их семейного бюджета.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Навки в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Навка и Дмитрий Песков

В документальном фильме "Она", выпущенном Первым каналом к юбилею фигуристки, Песков с юмором отметил, что давно "содержится на её средства".

"Да, она зарабатывает больше, хотя моя зарплата тоже достойная", — прокомментировал он.

Татьяна Навка, прославившаяся в паре с Романом Костомаровым, завершила спортивную карьеру после триумфа на Олимпиаде-2006 в Турине. С тех пор она успешно реализует себя как продюсер ледовых шоу, которые собирают аншлаги по всей стране.

Супруга Пескова, присутствовавшая в кадре, с улыбкой отреагировала на шутки мужа, подчеркнув, что тема их финансовых отношений давно стала поводом для семейных шуток.

Ранее российский актёр, получивший ножевое ранение, высказался о конфликте с возлюбленной.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка.

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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