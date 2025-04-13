Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии 50-летия супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, раскрыл детали их семейного бюджета.
В документальном фильме "Она", выпущенном Первым каналом к юбилею фигуристки, Песков с юмором отметил, что давно "содержится на её средства".
"Да, она зарабатывает больше, хотя моя зарплата тоже достойная", — прокомментировал он.
Татьяна Навка, прославившаяся в паре с Романом Костомаровым, завершила спортивную карьеру после триумфа на Олимпиаде-2006 в Турине. С тех пор она успешно реализует себя как продюсер ледовых шоу, которые собирают аншлаги по всей стране.
Супруга Пескова, присутствовавшая в кадре, с улыбкой отреагировала на шутки мужа, подчеркнув, что тема их финансовых отношений давно стала поводом для семейных шуток.
Ранее российский актёр, получивший ножевое ранение, высказался о конфликте с возлюбленной.
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка.
Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель.
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