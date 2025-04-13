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Гонорары Куртуковой растут, но не так сильно: певица раскрыла правду о заработках

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Куртукова, известная исполнительница песни "Матушка земля", прокомментировала слухи вокруг своих выступлений и гонораров на премии "Шансон года". Певица призналась, что ей было забавно читать новости о пятимиллионном вознаграждении за одно 45-минутное шоу.

Татьяна Куртукова
Фото: youtube.com by канал Татьяна Куртукова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Куртукова

Куртукова подчеркнула важность оплаты труда всей команды, работающей вместе с ней. Хотя она и не отрицает, что гонорары растут пропорционально спросу на её творчество, цифры, озвучиваемые в прессе, оказались сильно преувеличенными.

"Если интерес к моим выступлениям растёт, естественно, повышается и мой гонорар. Однако публиковавшиеся цифры — это выдумки. Труд каждого члена моей команды заслуживает достойной оплаты", — цитирует её Telegram-канал "Звездач".

Также Куртуковой пришлось развенчать мифы о своём райдере. Ходят слухи, будто она предпочитает исключительно автомобили Mercedes-Benz S-класса, а для своей группы заказывает микроавтобусы. На самом деле, как утверждает певица, в гримёрке ей вполне хватает стула и стола.

Ранее близкий друг Михаила Ефремова рассказал о самочувствии освободившегося из колонии актёра.

Уточнения

Татья́на Серге́евна Куртуко́ва (в браке Маке́ева; род. 9 сентября 1993, Хабаровск, Россия) — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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