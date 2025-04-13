Поплавская поддержала волну народной музыки в России и раскритиковала эстрадную мафию

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Актриса Яна Поплавская активно отреагировала на рост интереса к русской народной музыке среди молодежи. В Telegram-канале звезда выразила одобрение новому тренду, связав его с возрождением патриотических настроений, и резко высказалась против монополизации концертного рынка.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яна Поплавская

Поплавская отметила, что ансамбль Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" и певица Татьяна Куртукова, автор хита "Матушка", переживают небывалый подъём.

"Молодёжь выкупает целые танцполы на их концертах, а гонорары артистов растут. Это же прекрасно — народная музыка возвращается, а с ней и любовь к истокам", — написала актриса.

Она подчеркнула, что популярность фольклорных исполнителей отражает запрос общества на культурную идентичность в условиях глобализации.

Особое внимание Поплавская уделила критике так называемой "музыкальной мафии" — системы, которая, по её мнению, годами контролировала эстраду, ограничивая доступ новых талантов. Она отметила, что выступает за здоровую конкуренцию, именно народ должен решать, кого слушать, а не "кучка продюсеров, делящих рынок".

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Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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