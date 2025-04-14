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Басков сбросил вес против воли: певец назвал истинную причину своих резких перемен

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Шоу-бизнес

Николай Басков не ставил перед собой задачу похудеть, однако похудел так, что коллеги удивились. Оказывается, причиной был подхваченный вирус, из-за которого Басков не мог есть твёрдую пищу. Об этом певец рассказал в шоу "Ты не поверишь!".

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

"Я просто даже не мог говорить: кашель, температура, вот это. Вы, как всегда, напишите потом, что чуть ли не при смерти, говорить не может, голоса уже нет, всё остальное", — рассказал Басков.

Оказалось, что даже в болезни были свои плюсы, ведь после такой диеты похудевший Басков заметно преобразился.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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