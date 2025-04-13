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Дорогая, ты опоздала!: Семенович тонко подколола собравшуюся в космос Кэти Перри

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович с юмором прокомментировала планы американской певицы Кэти Перри покорять космос.

Анна Семенович
Фото: youtube.com by канал Современное здоровье, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Семенович

В интервью ROCKET MAG она отметила, что зарубежная артистка опоздала.

"Наша Юля (Юлия Пересильд) уже успела там побывать, так что мы снова оказались первыми!" — заметила Семенович.

Певица призналась, что сама вряд ли когда-нибудь сможет отправиться в космическое путешествие. У неё, по её словам, достаточно забот и на Земле. Однако она шутливо добавила, что иногда всё же посещает космос благодаря медитации.

Перри запланировала полёт на борту ракеты Blue Origin на 14 апреля. Артистка рассказала, что хочет взять с собой нечто "живое", чтобы напомнить себе о ценности Земли. Главной мотивацией для путешествия звезда назвала желание вдохновить свою маленькую дочь Дэйзи на большие мечты.

Ранее Валерий Баринов выступил против мата на сцене.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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