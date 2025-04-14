Завидная невеста: Кемеровский оценил расставшуюся с Данилицким Славу в 25 баранов и 3 холодильника

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Евгений Кемеровский — давний друг Славы — встретился с ней на красной дорожке премии "Шансон года" и поделился с журналистами подробностями личной жизни своей подруги.

Фото: commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бараны

"Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину", — сказал Кемеровский.

Слава поспешила напомнить ему, что её брак был гражданским. За долгие годы она так и не расписалась с Анатолием Данилицким, хотя он неоднократно делал ей предложение.

"Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась", — объяснила она.

Несмотря на поправку Славы, Кемеровский продолжал настаивать на том, что у неё теперь новый статус и новая жизнь, в которой обязательно случатся приятные перемены.

"Развелась, разбежалась с бывшим. Ждём будущего! Я об этом хотел сказать!" — заявил музыкант.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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