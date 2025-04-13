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Семейная идиллия Меладзе и Джанабаевой: певец прервал концерты ради их общей дочери

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе приостановил концертную деятельность, чтобы отпраздновать день рождения своей младшей дочери Агаты, которой исполнилось четыре года.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Альбины Джанабаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Супруга артиста, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, поделилась в личном блоге трогательным видеороликом, запечатлевшим этот радостный момент. Видео показывает, как семья, включая братьев Агаты, вместе с родителями создает праздничное настроение, весело водя хороводы вокруг именинницы.

Подписчики оставили тёплые комментарии, подчёркивая, как быстро растёт девочка, и восхищаясь крепкими семейными узами.

"Время бежит незаметно, еще вчера видели фото с младенческой Агатой", "Как здорово видеть такую сплоченность в вашей семье!" — написали некоторые пользователи и выразили искренние поздравления всей семье.

Несмотря на интенсивный гастрольный график, Меладзе смог выкроить время для важного семейного события.

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Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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