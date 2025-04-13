Супермодель Ирина Шейк предпочитает бюджетные авиарейсы ради экологии

Супермодель Ирина Шейк, несмотря на статус одной из самых востребованных фигур в индустрии, сделала неожиданное признание.
В личном блоге она опубликовала фото, стоя на трапе самолёта авиакомпании Ryanair, с подписью: "Шаг навстречу реальной жизни. За экологичность".
Шейк, чей годовой доход исчисляется миллионами долларов, подчеркнула, что сознательно отказывается от частных джетов в пользу лоукостеров, чтобы сократить углеродный след.
Биография Шейк добавляет контраста её нынешнему образу жизни. Родившись в маленьком уральском Еманжелинске в семье шахтёра и преподавательницы музыки, Ирина начала карьеру с победы в региональном конкурсе "Супермодель-2004".
Талант 18-летней девушки заметил скаут Гия Джикидзе, предложивший ей переезд в Европу. С 2005 года Шейк покоряла подиумы Милана, Парижа и Нью-Йорка, став лицом брендов Versace, Balmain и других.
Ранее Александр Шоуа рассказал о потере голоса.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
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