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Без антидепрессантов: Шоуа нашёл нестандартную замену лекарствам после ухода Храмовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российскую музыкальную сцену потряс неожиданный уход Дарьи Храмовой из дуэта "Непара", решившей сосредоточиться на сольной карьере. Её решение не только шокировало поклонников, но и стало тяжёлым ударом для коллеги Александра Шоуа.

Александр Шоуа
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Шоуа

В программе "Ты не поверишь!" артист признался, что пережил глубокий психологический кризис.

"После новости о её уходе я существовал на автомате: сердце билось, но внутри была пустота. Это вылилось в нервный срыв прямо во время концерта — я потерял голос", — поделился артист.

Инцидент потребовал экстренного медицинского вмешательства: Шоуа получил инъекцию для восстановления связок и прошёл курс терапии.

Несмотря на рекомендации врачей, музыкант сознательно отказался от классических антидепрессантов, выбрав нестандартный способ борьбы со стрессом. Он пояснил, что люди годами не могут слезть с лекарств, поэтому он предпочитает восстанавливаться коктейлем из колы и виски, но только после выступлений.

Ранее сестра Гуфа раскритиковала Ксению Собчак за интервью с вдовой Паши Техника.

Уточнения

Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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