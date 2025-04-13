Без антидепрессантов: Шоуа нашёл нестандартную замену лекарствам после ухода Храмовой

Российскую музыкальную сцену потряс неожиданный уход Дарьи Храмовой из дуэта "Непара", решившей сосредоточиться на сольной карьере. Её решение не только шокировало поклонников, но и стало тяжёлым ударом для коллеги Александра Шоуа.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Шоуа

В программе "Ты не поверишь!" артист признался, что пережил глубокий психологический кризис.

"После новости о её уходе я существовал на автомате: сердце билось, но внутри была пустота. Это вылилось в нервный срыв прямо во время концерта — я потерял голос", — поделился артист.

Инцидент потребовал экстренного медицинского вмешательства: Шоуа получил инъекцию для восстановления связок и прошёл курс терапии.

Несмотря на рекомендации врачей, музыкант сознательно отказался от классических антидепрессантов, выбрав нестандартный способ борьбы со стрессом. Он пояснил, что люди годами не могут слезть с лекарств, поэтому он предпочитает восстанавливаться коктейлем из колы и виски, но только после выступлений.

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Уточнения

Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы.



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