Сестра Гуфа раскритиковала Ксению Собчак за интервью с вдовой Паши Техника

Ольга Долматова, сестра рэпера Гуфа, резко высказалась в Telegram-канале о недавнем интервью Ксении Собчак с Евой Карицкой (Кариной Мельничук) — бывшей женой покойного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев).
По словам Долматовой, она всегда уважала Собчак как медийную фигуру, но не ожидала, что телеведущая опустится до обсуждения "зашкварной", по её мнению, темы.
"Не понимаю, зачем Ксении понадобилось лезть в эту грязную историю. Это не её уровень. Я думала, она выше подобного", — заявила Долматова, подчеркнув, что интервью, записанное сразу после приезда Карицкой в Москву на похороны артиста, выглядит спекулятивным.
Ольга также упомянула, что лично общалась с Пашей Техником. Хотя они не были близкими друзьями, рэпер периодически обращался к ней за советами. По её словам, мужчина звонил и обсуждал с ней разные вопросы, так как "видел в ней взрослую и мудрую подругу".
Долматова подчеркнула, что от Паши Техника знает многое о его отношениях с Карицкой, но не хочет это комментировать. Однако она не отрицает, что может передумать.
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Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.
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