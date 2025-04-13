Сестра Гуфа раскритиковала Ксению Собчак за интервью с вдовой Паши Техника

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ольга Долматова, сестра рэпера Гуфа, резко высказалась в Telegram-канале о недавнем интервью Ксении Собчак с Евой Карицкой (Кариной Мельничук) — бывшей женой покойного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев).

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Долматовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гуф с сестрой

По словам Долматовой, она всегда уважала Собчак как медийную фигуру, но не ожидала, что телеведущая опустится до обсуждения "зашкварной", по её мнению, темы.

"Не понимаю, зачем Ксении понадобилось лезть в эту грязную историю. Это не её уровень. Я думала, она выше подобного", — заявила Долматова, подчеркнув, что интервью, записанное сразу после приезда Карицкой в Москву на похороны артиста, выглядит спекулятивным.

Ольга также упомянула, что лично общалась с Пашей Техником. Хотя они не были близкими друзьями, рэпер периодически обращался к ней за советами. По её словам, мужчина звонил и обсуждал с ней разные вопросы, так как "видел в ней взрослую и мудрую подругу".

Долматова подчеркнула, что от Паши Техника знает многое о его отношениях с Карицкой, но не хочет это комментировать. Однако она не отрицает, что может передумать.

Ранее Филипп Киркоров вновь процитировал Аллу Пугачёву на публике.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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