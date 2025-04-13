Спустя 20 лет: Киркоров внезапно вспомнил главное правило Пугачёвой

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров неожиданно процитировал свою бывшую супругу, исполнительницу Аллу Пугачёву, на одном из публичных мероприятий. Сообщается, что это произошло за кулисами концерта "Авторадио. Классика. Дуэты" в Кремлёвском дворце.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Заметно преобразившийся Филипп Киркоров поделился секретом своего нового облика. Исполнитель рассказал, что поддерживает форму благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом. Однако главным фактором, по словам певца, является любовь к себе.

Особенно примечательным стало то, что, рассуждая о своей внешности, Киркоров решил процитировать Аллу Пугачёву, с которой развёлся около двадцати лет назад. Эти слова она произнесла в документальном фильме "Я возвращаю ваш портрет" в 1983 году вместе с Андреем Мироновым.

"Каждое утро, глядя в зеркало, нужно думать: "Какой красавчик!" — и тогда ты точно станешь таким", — сказал Киркоров.

Стоит напомнить, что брак Филиппа и Аллы продлился с 1994 по 2005 годы. По признанию самого Киркорова, он не общается с бывшей женой последние пять лет из-за конфликта.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов начал новую жизнь после освобождения из колонии.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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