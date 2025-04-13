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Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате

1:40
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лука Сафронов-Затравкин, близкий друг покойного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), резко раскритиковал действия фанатов, нанёсших граффити с именем артиста на культовую Стену Цоя в центре Москвы.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал PIN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

Надпись "Техник", перекрывшая часть изображения лидера группы "Кино", появилась на Арбате вскоре после похорон музыканта, вызвав общественный резонанс. Сафронов-Затравкин подчеркнул, что память об Ивлеве стоит чтить иначе — без разрушения культурных символов.

"Цой и Техник близки в плане народной любви, но их наследие несопоставимо. Виктор оставил после себя огромный пласт культуры, а Паша — тепло, добрые слова и печаль утраты. Вандализм не способ увековечить его имя", — заявил собеседник РИА Новости.

Он призвал поклонников сосредоточиться на поддержке семьи покойного, молитвах и сохранении творческого наследия рэпера через интервью, записи и личные воспоминания.

Церемония прощания с Пашей Техником прошла в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортово. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище, завершив историю борьбы за его жизнь: в конце марта 40-летний рэпер был госпитализирован на Пхукете с тяжелым отравлением. Несмотря на неделю в реанимации и попытки врачей, 4 апреля его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила о смерти музыканта.

Ранее Ксения Бородина высказалась о болезненном первом разводе и полученных уроках.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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