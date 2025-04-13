Нюша поделилась редким кадром с 59-летним отцом

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) опубликовала в личном блоге трогательный кадр с отцом Владимиром Шурочкиным.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюша с отцом

Снимок сделан на красной дорожке музыкальной премии, где пара позировала в элегантных образах.

"Любимый папа, с днём рождения! Ты — моя опора", — подписала фото артистка.

12 апреля продюсеру и многодетному отцу исполнилось 59 лет.

Владимир Шурочкин, стоящий у истоков карьеры дочери, развёлся с матерью Нюши, Ириной Калитченко, в 1992 году, когда Анне было два года. Несмотря на сложности, бывшие супруги смогли прекратить конфликты ради ребёнка.

Спустя годы Шурочкин создал новую семью с мастером спорта Оксаной Барановской. В браке родились Мария и Иван. Нюша не скрывает, что поначалу ревновала отца к сводным сестре и брату, но впоследствии смогла выстроить с ними тёплые отношения.

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Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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