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Больше не семья: Пинчук показала встречу с Чобаняном у нотариуса

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и её бывший супруг Арай Чобанян официально оформили расторжение брака, предварительно заключив соглашение о разделе имущества.

Ирина Пинчук с мужем
Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Пинчук, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Пинчук с мужем

Пара, которая несколько месяцев назад потрясла подписчиков громким скандалом, теперь демонстрирует единство ради общих детей, стараясь минимизировать последствия развода для сыновей.

Напомним, в феврале Пинчук опубликовала эмоциональное видео в соцсетях, обвинив Чобаняна в неверности. В кадре она дрожала от слёз, демонстрируя скриншоты переписок мужа с другими женщинами. Арай сначала отрицал факты, называя доказательства фейком, но позже конфликт достиг точки невозврата.

Несмотря на попытки сохранить семью, Ирина приняла решение о разводе, признав, что публичное выяснение отношений было ошибкой.

Накануне пара встретилась у нотариуса для подписания юридических документов. Кадры из кабинета, опубликованные Пинчук, показали, что экс-супруги сохраняют дружеское общение.

После завершения формальностей каждый отправился по своим делам: Пинчук — оформлять аренду нового жилья, а Чобанян — встречать мать, приехавшую в гости.

Ранее Николай Басков рассказал, как перенёс тяжелейший вирус.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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