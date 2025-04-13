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Врачи боролись за Баскова: певец перенёс тяжелейший вирус

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Николай Басков в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ шокировал поклонников историей о недавнем столкновении с опасным вирусом. Артист признался, что заболевание на время лишило его возможности говорить и двигаться.

Николай Басков
Фото: youtube.com by канал Николай Басков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Басков

Несмотря на привычку укреплять иммунитет спреем с ионами серебра и специальными препаратами, 48-летний исполнитель оказался в больнице с высокой температурой, кашлем и полным упадком сил.

"Вирус сразил наповал. Я не мог даже шевелить руками — только бульоны и постельный режим. К счастью, обошлось без осложнений", — поделился Басков.

По его словам, эпидемия не обошла стороной и его окружение, однако именно он столкнулся с наиболее тяжёлыми симптомами. Несмотря на кризис, певец быстро восстановился и уже вернулся на сцену, выступив на фестивале "Удачные песни" в московской "Live Арене".

В интервью он с иронией прокомментировал жалобы коллег на усталость: "Кто пьёт обезболивающие, просто не знает, что значит держаться 25 лет. Мы, ветераны, уже привыкли работать через "не могу"".

Ранее певец Шаман рассказал об отсутствии собственного жилья в Москве.

 

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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