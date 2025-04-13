Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), недавно появившийся на церемонии "Шансон года", удивил поклонников откровениями о своём быте. В ходе общения с журналистами на красной дорожке артиста спросили, владеет ли он недвижимостью в стране.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаман

Музыкант признался, что пока обходится без постоянного жилья, предпочитая аренду или отели из-за плотного гастрольного графика.

"Сейчас я практически живу в разъездах. В Москве бываю редко — несколько раз в месяц, и даже тогда останавливаюсь во временном жилье. Для меня дом — это не стены, а люди и места, где я выступаю", — пояснил Шаман.

Он добавил, что чувствует себя комфортно в таком ритме, так как творческие поездки занимают большую часть его времени.

Несмотря на отсутствие собственной квартиры, артист подчеркнул символическую связь с родиной: "Моя Россия — от Калининграда до Владивостока. Каждый город, где я пою, становится частицей моего дома".

Ранее Лера Кудрявцева эмоционально обратилась к поклонникам и отметила, что ей требуется помощь психолога.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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