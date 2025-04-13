Лера Кудрявцева обратилась к подписчикам с эмоциональным признанием: я устала, мне нужен психолог

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Телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно раскрыла глубоко личные переживания в Telegram-канале. В обращении к поклонникам она призналась в эмоциональном выгорании, созависимости и необходимости профессиональной помощи.

Фото: youtube.com by канал Начало, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева

Кудрявцева описала своё состояние как непрерывную борьбу.

"Мои утра начинаются с преодоления. Силы на исходе, а я устала спасать и жалеть. Не знаю, что делать — мне нужен психолог", — отметила она.

Артистка затронула тему давления общественных ожиданий и сделала яркое признание о том, что на самом деле является созависимым человеком. Помимо этого, она напомнила, что в реальной жизни абсолютно все одиноки, даже будучи в толпе.

Поклонники связали её откровения с возможным обострением проблем в семье. Напомним, несколько лет назад супруг Леры, экс-хоккеист Игорь Макаров, столкнулся с алкогольной зависимостью. Тогда телеведущая не только поддержала мужа, но и помогла ему пройти реабилитацию, сохранив брак.

Однако после завершения карьеры Макаров долгое время оставался без работы, что, по мнению пользователей, могло усилить напряжение в отношениях. Ситуация изменилась в конце 2024 года, когда Игорь присоединился к омскому "Авангарду", вернувшись в профессиональный спорт.

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Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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