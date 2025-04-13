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Никаких спа и курортов: Успенская поделилась главным ритуалом для идеального отдыха

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и исполнительница шансона Любовь Успенская раскрыла секрет идеального отдыха.

Любовь Успенская
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Успенская

В интервью kp.ru артистка поделилась личными ритуалами, которые помогают ей восстанавливать силы. Она призналась, что лучшим антистрессом для неё стали прогулки в лесу, где она может вдоволь петь и "выпускать пар".

"Лес — мой терапевт. Там я кричу, ору, выплёскиваю всё, что копится внутри. Это как перезагрузка для души", — объяснила Успенская.

Не так давно певица с гордостью говорила о своей дочери Татьяне Плаксиной, отметившей 35-летие. По словам Успенской, именно в наследнице заключён весь её мир, а ради её счастья исполнительница готова на всё.

Ранее основатель группы "СерьГа" резко высказался о фанатах Паши Техника, испортившего стену Цоя в Москве.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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