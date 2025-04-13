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Надпись Техник изуродовала Стену Цоя: основатель СерьГи дал резкую оценку фанатам покойного рэпера

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин назвал актом вандализма действия фанатов рэпера Паши Техника, которые нанесли надпись "Техник" на культовую Стену Цоя в центре Москвы.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

Инцидент, произошедший 12 марта, вызвал резонанс: граффити с портретом Виктора Цоя частично перекрыла масштабная надпись, занявшая половину стены. Галанин связал произошедшее с эмоциональной нестабильностью некоторых поклонников.

"Количество людей с психическими отклонениями, при отсутствии должной медицинской помощи, превысило норму. Уверен, сам Паша Техник, даже не будучи фанатом Цоя, уважал его талант", — поделился он мнением в разговоре с NEWS. RU.

Музыкант выразил надежду, что истинные поклонники рэпера приведут памятное место в порядок, подчеркнув: "Это печальный случай. Стена Цоя — символ памяти, а не площадка для личных посланий".

Напомним, Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в Таиланде, его похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее Николай Басков высказался о травме Льва Лещенко.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

Серге́й Ю́рьевич Гала́нин (16 ноября 1961, Москва) — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор и певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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