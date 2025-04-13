Нино Нинидзе не стала скрывать: кольцо на пальце выдало её главный секрет с Михаилом Кремером

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Нино Нинидзе намекнула на серьёзность отношений с Михаилом Кремером, опубликовав романтичный клип. Актриса, известная по сериалу "13 клиническая", смонтировала видео в честь дня рождения возлюбленного, включив в него кадры их совместной жизни.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нино Нинидзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нино Нинидзе и Михаил Кремер

На записи пара обнимается, делает парные татуировки, играет с сыном Нинидзе — Александром, рождённым в браке с Кириллом Плетневым, — и дурачится на съёмочной площадке.

В описании к ролику 33-летняя звезда призналась: "С тобой я обрела дом, уверенность в будущем и настоящую близость". Завершился клип символичным жестом — Кремер надевает Нинидзе кольцо с камнем на безымянный палец, что вызвало слухи о помолвке.

Пара познакомилась во время работы над проектом "Стой! Не то мама будет гадать". До отношений с Михаилом Нинидзе была замужем за Плетневым (2018-2021), а затем встречалась с Максимом Виторганом.

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Уточнения

Нино Михайловна Нинидзе (груз. ნინო ნინიძე; род. 13 июля 1991, Тбилиси) — грузинская и российская актриса кино.



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