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Нино Нинидзе не стала скрывать: кольцо на пальце выдало её главный секрет с Михаилом Кремером

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Нино Нинидзе намекнула на серьёзность отношений с Михаилом Кремером, опубликовав романтичный клип. Актриса, известная по сериалу "13 клиническая", смонтировала видео в честь дня рождения возлюбленного, включив в него кадры их совместной жизни.

Нино Нинидзе и Михаил Кремер
Фото: instagram.com by личный аккаунт Нино Нинидзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нино Нинидзе и Михаил Кремер

На записи пара обнимается, делает парные татуировки, играет с сыном Нинидзе — Александром, рождённым в браке с Кириллом Плетневым, — и дурачится на съёмочной площадке.

В описании к ролику 33-летняя звезда призналась: "С тобой я обрела дом, уверенность в будущем и настоящую близость". Завершился клип символичным жестом — Кремер надевает Нинидзе кольцо с камнем на безымянный палец, что вызвало слухи о помолвке.

Пара познакомилась во время работы над проектом "Стой! Не то мама будет гадать". До отношений с Михаилом Нинидзе была замужем за Плетневым (2018-2021), а затем встречалась с Максимом Виторганом.

Ранее стало известно, что поклонники Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате.

Уточнения

Нино Михайловна Нинидзе (груз. ნინო ნინიძე; род. 13 июля 1991, Тбилиси) — грузинская и российская актриса кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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