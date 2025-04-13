Натали Портман или Кира Найтли? Новый тренд свёл всех с ума

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интернете появился новый, ироничный и очень заразительный тренд, который с каждым днём захватывает всё больше пользователей. Всё началось с шуточного видео, где люди показывают двух похожих знаменитостей, подписывая их фразами: "Это моя Натали Портман" — "Нет, это Кира Найтли". И всё бы ничего, если бы не одно но: оба этих лица — реальные актрисы, которые действительно невероятно похожи друг на друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Harte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кира Найтли

Как всё началось

Поводом стала старая, но до сих пор актуальная тема — внешнее сходство Натали Портман и Киры Найтли. Поклонники уже давно путали актрис, особенно в ранние 2000-е, когда обе активно снимались в костюмных драмах, носили одинаковые укладки и были почти одного роста.

Почему тренд стал вирусным

Пользователи TikTok и Instagram начали использовать формат с разными пародийными "двойниками", подставляя фото и видео друзей, домашних животных или совершенно неожиданных звёзд. Подпись всегда остаётся одной и той же: "Это моя Натали Портман" — "Нет, это Кира Найтли". Простая структура, универсальность и чувство абсурдности сделали мем по-настоящему вирусным.

А сами актрисы в курсе

Ни Кира, ни Натали пока никак не прокомментировали тренд, но фанаты уверены: актрисы, обладающие отличным чувством юмора, точно посмеются над таким сравнением. Тем более, что Найтли действительно играла двойника Падме Амидалы в "Звёздных войнах", где главную роль исполняла Портман - так что путаница началась ещё в 1999 году.

"Смотрю на мем — и сама уже не понимаю, кто из них кто", — пишут в соцсетях.

"Теперь каждую брюнетку вижу как Натали или Киру", — шутят другие.

Уточнения

Ки́ра Кристи́на На́йтли (англ. Keira Christina Knightley; род. 26 марта 1985, Теддингтон, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса.



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