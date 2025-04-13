Кольцо и признание: Нино Нинидзе намекнула на помолвку

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Нино Нинидзе снова в центре внимания — на этот раз не из-за новой роли, а по куда более личному поводу. В своих социальных сетях она опубликовала тёплое признание в адрес любимого мужчины, а вместе с этим — фото с кольцом на безымянном пальце. Разумеется, поклонники сразу же начали строить догадки: неужели помолвка?

Фото: Личный аккаунт "Нино Нинидзе" в ВК Нино Нинидзе

Мой человек

На снимке — красивая рука с лаконичным, но элегантным кольцом и подпись, короткая, но пронзительная:

"Люблю тебя. Мой человек".

Всё просто, но именно такая искренность моментально тронула подписчиков. Комментарии под постом заполнились поздравлениями, сердечками и вопросами: "Это оно?", "Помолвка?", "Кольцо — то самое?"

Пока без подробностей

Нино никак не уточнила, что именно означает украшение на том самом пальце. Но, как известно, именно такие недосказанности часто говорят больше слов. Кто избранник актрисы — она тоже не раскрывает. Ранее в прессе упоминался роман с Максимом Виторганом, но официальных подтверждений пары не было давно.

Поклонники в восторге

Фанаты поддерживают Нино в любом её проявлении. Её стиль, искренность и открытость давно сделали актрису любимицей соцсетей. А когда в её жизни намечается личное счастье — публике особенно хочется разделить этот момент.

"Счастья вам, красотка!", — пишут фолловеры.

"Такие слова стоят дороже, чем любые громкие заголовки".

Уточнения

Нино Михайловна Нинидзе (груз. ნინო ნინიძე; род. 13 июля 1991, Тбилиси) — грузинская и российская актриса кино.



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