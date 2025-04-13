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Пара, о которой молчат: Райан Гослинг и Ева Мендес в центре внимания

1:46
Шоу-бизнес

Пока Райан Гослинг продолжает собирать аплодисменты за роль Кена в "Барби", его супруга — актриса Ева Мендес - сделала то, чего от неё давно ждали поклонники: впервые за долгое время публично выразила восхищение мужем. И это не просто формальность — в её словах чувствуется настоящая гордость и тепло.

Райан Гослинг
Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Райан Гослинг

Редкость, от которой мурашки

Ева Мендес известна тем, что оберегает личную жизнь от лишнего внимания. Но в этот раз она не смогла сдержать эмоций и опубликовала в соцсетях пост, посвящённый Гослингу. Она разместила фото, где он позирует в образе Кена, и подписала его очень просто:

"Так горжусь моим человеком".

Мало слов — максимум любви

Это короткое признание вызвало бурю эмоций в комментариях. Поклонники пары, которых у звёзд по всему миру миллионы, тут же начали делиться: кто-то растрогался, кто-то вспомнил их совместные появления, а кто-то просто написал, что вот так выглядит настоящая поддержка.

Гослинг и Мендес — пара вне радаров

Напомним, Райан и Ева вместе с 2011 года, они воспитывают двух дочерей, но практически не появляются на публике вместе. Они не делают громких заявлений и не превращают отношения в инфоповод — возможно, поэтому каждый редкий жест между ними воспринимается особенно тепло.

Барби, Кен и реальная любовь

После выхода "Барби", где Гослинг сыграл одну из самых обсуждаемых ролей последних лет, поклонники ждали реакции Евы. И вот она — скромная, но невероятно искренняя. Без пафоса, без лишних слов. Просто любовь.

Уточнения

Ра́йан То́мас Го́слинг (англ. Ryan Thomas Gosling, род. 12 ноября 1980, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский актёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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