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Память или кощунство?: поклонники Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На Арбате поклонники недавно ушедшего из жизни рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) нанесли на культовую Стену Цоя, посвящённую лидеру группы "Кино", граффити с именем музыканта.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

На кадрах, опубликованных телеканалом "112", видно, что изображение Виктора Цоя частично перекрыто крупной надписью "Техник", занимающей половину стены. Этот акт вандализма вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: одни расценили его как дань памяти, другие — как неуважение к наследию рок-легенды.

Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, развившийся на фоне острой дыхательной недостаточности и полиорганной дисфункции. Музыкант был госпитализирован в Таиланде в конце марта с тяжёлым отравлением.

Неделю врачи боролись за его жизнь, но после клинической смерти рэпера подключили к аппарату ИВЛ, а затем констатировали биологическую смерть. Тело артиста доставили в Москву 9 апреля.

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Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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