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Александр Розенбаум дал бесценный совет после спасения жизни человека: вот что нужно делать каждому

1:04
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум — известный российский шансонье, однако самые преданные его поклонники знают, что он также имеет медицинское образование. Исполнитель рассказал, что по-прежнему пользуется своими знаниями в области медицины. Несколько месяцев назад он спас жизнь человеку.

Александр Розенбаум
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Розенбаум

"Пару-тройку месяцев назад это было. Я же нахожусь в обществе. Я всё время нахожусь в мире людей. Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться. Я, как доктор скорой помощи, никогда не пройду мимо, никогда в жизни, поэтому чем могу, тем помогаю, но желаю заниматься этим как можно меньше, потому что хочу, чтобы люди были здоровы", — приводит слова Розенбаума kp.ru.

Также он поделился, что регулярно проходит обследования, потому что считает, что в его возрасте это необходимо. Розенбаум посоветовал и остальным, даже более молодым людям, взять за правило систематическую диспансеризацию.

Уточнения

Алекса́ндр Я́ковлевич Розенба́ум (род. 13 сентября 1951, Ленинград, СССР) — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактёр, врач, полковник медицинской службы запаса; народный артист Российской Федерации (2001).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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